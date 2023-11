NIO Aktie News: NIO am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,92 USD.

Die NIO-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 7,92 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 7,99 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,78 USD. Bisher wurden via AMEX 145.755 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,16 USD markierte der Titel am 05.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei 7,01 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 29.08.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,34 CNY erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

2024 dürfte NIO einen Verlust von -6,829 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

