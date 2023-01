NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 10,21 EUR

Die NIO-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 10,21 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 10,34 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,30 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.552 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2022 auf bis zu 27,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.002,10 CNY im Vergleich zu 9.805,30 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,585 CNY je NIO-Aktie stehen.

