NIO Aktie News: NIO am Mittag im Minusbereich

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 9,64 EUR. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 9,44 EUR ein. Bei 9,88 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21.318 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 59,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,60 EUR am 24.10.2022. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 12,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.002,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,757 CNY je NIO-Aktie stehen.

