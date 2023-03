NIO Aktie News: NIO am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel NIO 8,19 EUR

-0,73% Charts

News

Analysen

Um 22:15 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der AMEX-Sitzung um 4,2 Prozent auf 8,79 USD ab. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,72 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,02 USD. Bisher wurden heute 71.380 NIO-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 24,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2022). 63,83 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.03.2023 bei 8,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -3,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,82 Prozent auf 16.063,50 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 21.03.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -6,944 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Joint Venture von Changan, CATL & Huwaei: Das ist der neue Tesla-Konkurrent aus China

Tesla-Konkurrent NIO macht mehr Umsatz - Verluste aber ausgeweitet

CATL gewährt chinesischen Autobauern Rabatte

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com