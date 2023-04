NIO Aktie News: NIO am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel NIO 8,33 EUR

Um 17:34 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 9,01 USD. Bei 8,94 USD ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 180.815 NIO-Aktien den Besitzer.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.063,50 CNY – ein Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.900,74 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 31.05.2023 gerechnet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,189 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

