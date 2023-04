NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel NIO 8,33 EUR

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 8,95 USD abwärts. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 8,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,85 USD. Zuletzt wechselten 791.286 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,43 USD erreichte der Titel am 28.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 63,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,03 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Am 01.03.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,189 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com