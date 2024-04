Aktie im Blick

NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag tiefer

10.04.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 4,56 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 4,56 USD. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 4,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.171.785 NIO-Aktien den Besitzer. Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 254,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.03.2024. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,81 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 17.103,18 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.063,50 CNY erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte NIO am 29.05.2024 vorlegen. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,243 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie BYD, Tesla, NIO & Co.: Wachstum von E-Autoabsatz in China verlangsamt sich Tesla-Aktie fällt vor Absatzzahlen: Das wird von Tesla erwartet und so schnitt die Konkurrenz ab Wettbewerb bei E-Autos: US-Regierung will Erfolg von heimischen Autobauern wie Tesla sicherstellen

