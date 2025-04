NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Nachmittag vor

NIO im Blick

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 3,33 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,33 USD zu. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 3,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.554.956 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 129,43 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.03.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,44 USD je Aktie generiert. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -8,156 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

