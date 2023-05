NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,40 EUR

Um 22:15 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 8,17 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 7,86 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 7,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 73.299 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,29 USD) erklomm das Papier am 28.06.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 197,49 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,10 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,07 CNY erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.063,50 CNY umgesetzt, gegenüber 9.900,74 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.05.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,049 CNY ausweisen wird.

