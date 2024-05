NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag im Minusbereich

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 5,28 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,28 USD ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 5,26 USD. Bei 5,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 679.150 NIO-Aktien.

Bei 16,17 USD markierte der Titel am 05.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 206,25 Prozent zulegen. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 31,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,37 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 29.05.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -8,567 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

