NIO Aktie News: NIO büßt am Mittag ein

Die Aktie von NIO gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 9,08 EUR.

Das Papier von NIO befand sich um 11:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 9,08 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 8,91 EUR. Bei 9,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 49.201 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,84 EUR erreichte der Titel am 09.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 151,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 6,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 28,10 Prozent wieder erreichen.

Am 09.06.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.676,47 CNY – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.910,59 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 26.09.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,876 CNY je NIO-Aktie.

