NIO Aktie News: NIO am Mittag gesucht

NIO im Blick

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NIO-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,34 EUR.

Das Papier von NIO legte um 11:55 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 12,34 EUR. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,43 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,02 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.793 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 22,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 83,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,12 Prozent.

NIO ließ sich am 09.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,51 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.676,47 CNY – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.910,59 CNY erwirtschaftet hatte.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.09.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -8,892 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

