NIO Aktie News: NIO am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 9,7 Prozent im Minus bei 5,67 USD.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 9,7 Prozent auf 5,67 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 5,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.655.972 NIO-Aktien.
Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,74 Prozent. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,65 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
NIO gewährte am 02.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,194 CNY je NIO-Aktie.
