NIO Aktie News: NIO am Nachmittag in Rot

Um 04:22 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 13,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 13,72 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 14,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 6.549 Stück.

Am 08.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 63,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 22,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO veröffentlichte am 07.09.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,34 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,42 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10.292,36 CNY gegenüber 8.448,05 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -4,526 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Trotz starker Elektroauto-Nachfrage: Warum Teslas China-Konkurrenten Li Auto, Xpeng und NIO zunehmend Verluste einfahren

NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO arbeitet wohl an erster Swap Station in Deutschland

NIO-Aktie gewinnt an der NYSE hinzu: Tesla-Konkurrent NIO weitet Verlust aus - Umsatz über den Erwartungen

