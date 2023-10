NIO Aktie News: NIO am Mittag gefragt

So entwickelt sich NIO

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 7,96 EUR.

Das Papier von NIO konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 7,96 EUR. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,02 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,88 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.414 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 83,17 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 6,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 29.08.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,34 CNY je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,596 CNY je NIO-Aktie.

