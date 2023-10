Notierung im Blick

NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag im Plus

10.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 8,58 USD zu.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien NIO 8,26 EUR 0,54 EUR 6,93% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 2,9 Prozent. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 8,60 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 945.637 NIO-Aktien umgesetzt. Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 88,46 Prozent zulegen. Bei 7,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 29.08.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY – das entspricht einem Abschlag von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden. Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,596 CNY je NIO-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien NYSE-Titel NIO-Aktie dennoch tiefer: NIO erreicht in Q3 neuen Auslieferungsrekord NIO Phone: Tesla-Konkurrent NIO präsentiert erstes eigenes Smartphone

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com