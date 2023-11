NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag nahe Nulllinie

So bewegt sich NIO

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 7,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:02 Uhr bei der NIO-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 7,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 7,15 EUR. Bei 6,86 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,01 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.742 Stück gehandelt.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 14,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 107,84 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (6,53 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,99 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 29.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,34 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,77 Prozent zurück. Hier wurden 8.771,70 CNY gegenüber 10.292,36 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,829 CNY je NIO-Aktie belaufen.

