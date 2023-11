NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,44 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 7,44 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,36 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,60 USD. Zuletzt wurden via New York 843.946 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,17 USD) erklomm das Papier am 05.08.2023. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 53,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 5,91 Prozent sinken.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 8.771,70 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.292,36 CNY umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -6,829 CNY je Aktie aus.

