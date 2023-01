NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittwochmittag fester

Aktien in diesem Artikel NIO 10,63 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die NIO-Papiere um 12:22 Uhr 1,7 Prozent. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,70 EUR zu. Bei 10,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 15.395 NIO-Aktien.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 27,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 61,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Mit Abgaben von 23,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 13.002,10 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,585 CNY je NIO-Aktie.

