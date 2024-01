NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 6,96 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 6,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 7,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 6,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.560 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 52,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,76 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 05.12.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,855 CNY je NIO-Aktie stehen.

