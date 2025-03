NIO Aktie News: Hausse bei NIO am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 7,0 Prozent auf 4,77 USD.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der New York-Sitzung 7,0 Prozent auf 4,77 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 4,97 USD. Bei 4,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 7.598.239 NIO-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 60,17 Prozent Luft nach oben. Bei 3,61 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 32,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 20.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,523 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie vor dem Turnaround: Kann NIO mit Konkurrenten wie Tesla, BYD & Co. mithalten?

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

BYD-Aktie: CEO behauptet, Chinas Elektroautos sind der Welt weit voraus