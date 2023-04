NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel NIO 8,40 EUR

Um 12:02 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 8,40 EUR. Bei 8,40 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.663 NIO-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,48 EUR erreichte der Titel am 28.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 7,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.05.2023 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY einfahren.

