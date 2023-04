NIO Aktie News: NIO steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 8,74 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,6 Prozent auf 9,38 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 9,40 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.236.068 NIO-Aktien.

Am 28.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 61,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 8,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 31.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,189 CNY je NIO-Aktie belaufen.

