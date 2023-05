NIO Aktie News: NIO tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel NIO 7,50 EUR

Die NIO-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 8,13 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,05 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 156.453 Stück.

Am 28.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 198,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,34 USD am 03.05.2023. Abschläge von 9,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.03.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.063,50 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.900,74 CNY in den Büchern standen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 31.05.2023 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,049 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

