NIO Aktie News: NIO zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,85 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,85 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,90 USD an. Bei 3,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 977.329 NIO-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 21,43 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 03.06.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -7,863 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

