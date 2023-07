NIO Aktie News: NIO am Dienstagvormittag auf Höhenflug

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 8,2 Prozent auf 10,78 USD.

Die NIO-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,2 Prozent auf 10,78 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,82 USD aus. Bei 9,94 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.399 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2022 bei 23,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 7,01 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 34,97 Prozent Luft nach unten.

Am 09.06.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.676,47 CNY im Vergleich zu 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,876 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD kann Auslieferungen um mehr als 90 Prozent steigern - Poleposition in China gesichert

NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark

Frisches Geld aus Abu Dhabi: Was Tesla-Konkurrent NIO mit der Kapitalspritze plant