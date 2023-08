NIO Aktie News: NIO am Nachmittag billiger

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 12,72 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 4,0 Prozent auf 12,72 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 12,56 USD. Bei 12,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.059.533 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 22,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 44,04 Prozent niedriger. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 81,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 09.06.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.676,47 CNY gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,890 CNY je NIO-Aktie.

