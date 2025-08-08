NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag stärker

Kurs der NIO

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 4,95 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 4,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 5,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,96 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.697.904 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 38,89 Prozent Luft nach unten.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

NIO gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die NIO-Bilanz für Q2 2025 wird am 04.09.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,707 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen

Xiaomi-Aktie mit Rekordhoch - BYD & Co. zittern vor neuer Konkurrenz