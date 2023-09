NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Kurs der NIO

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 10,05 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,05 USD ab. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,96 USD ab. Bei 10,03 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.439 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 22,67 USD. Mit einem Zuwachs von 125,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,01 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Abschläge von 30,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 29.08.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 8.771,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,77 Prozent verringert.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 24.09.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -9,982 CNY je Aktie ausweisen dürften.

