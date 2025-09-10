DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
Aktienentwicklung

NIO Aktie News: NIO am Abend im Bullenmodus

11.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 5,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,14 EUR 0,25 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Das Papier von NIO legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,9 Prozent auf 6,06 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 6,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.057.585 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 26,18 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Mit einem Kursverlust von 50,04 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2,63 Mrd. USD gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -7,194 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

