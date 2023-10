NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittwochnachmittag fester

Kurs der NIO

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 9,09 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 9,09 USD zu. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,19 USD. Bei 8,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1.095.333 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,17 USD) erklomm das Papier am 05.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,89 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 29.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.771,70 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,596 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

