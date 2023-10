NIO Aktie News: NIO haussiert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 5,8 Prozent auf 8,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 5,8 Prozent auf 8,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 8,87 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 8,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 32.245 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 83,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 25,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.292,36 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.771,70 CNY.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,596 CNY je Aktie ausweisen dürften.

