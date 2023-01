NIO Aktie News: NIO am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel NIO 10,64 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,66 EUR ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 10,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1.735 Stück.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,88 EUR an. 61,76 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 8,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,04 Prozent.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.002,10 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -6,594 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

