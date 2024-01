NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 6,59 EUR.

In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 2,6 Prozent auf 6,59 EUR. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 6,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 66.433 Stück.

Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 121,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,42 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,66 Prozent.

NIO gewährte am 05.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -10,855 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

