NIO Aktie News: NIO kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NIO hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die NIO-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im AMEX-Handel bei 7,41 USD.

Werte in diesem Artikel

Die NIO-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,41 USD an der Tafel. Bei 7,65 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,33 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,62 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.925 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 118,08 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,01 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,40 Prozent.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.066,55 CNY, während im Vorjahreszeitraum 13.002,10 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -10,855 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Stellantis ahmt Tesla-Rivale NIO nach und plant das Aufladen seiner Elektroautos mittels Batteriewechsel - die Gründe

NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher