NIO Aktie News: NIO am Montagmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,50 EUR.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 5,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,45 EUR. Bisher wurden heute 40.885 NIO-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 14,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 164,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,94 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.12.2023. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY. Im Vorjahresviertel waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 21.03.2024 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,595 CNY je NIO-Aktie belaufen.

