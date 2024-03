NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Dienstagmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 5,75 EUR.

Um 12:02 Uhr sprang die NIO-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 5,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 5,77 EUR. Bei 5,66 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 44.096 Aktien.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 14,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 153,79 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

NIO ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,81 CNY gegenüber -3,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.103,18 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 16.063,50 CNY eingefahren.

Die NIO-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.05.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -7,734 CNY ausweisen wird.

