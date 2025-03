NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag im Minus

NIO im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,20 USD.

Die NIO-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,20 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,07 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 6.518.377 Stück.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 47,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 30,51 Prozent wieder erreichen.

NIO ließ sich am 20.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber -0,44 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,37 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NIO am 21.03.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -6,335 CNY je NIO-Aktie.

