NIO Aktie News: NIO am Mittag mit KursVerlusten

Die NIO-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 8,61 EUR abwärts. Die NIO-Aktie sank bis auf 8,59 EUR. Mit einem Wert von 8,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 34.053 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2022 auf bis zu 23,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,36 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 17,00 Prozent wieder erreichen.

Am 01.03.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren, um 62,25 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.05.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

