NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 8,38 EUR

-3,51% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 9,23 USD. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,20 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.609.862 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 24,43 USD markierte der Titel am 28.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,22 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 8,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,94 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,07 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 16.063,50 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.900,74 CNY umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 31.05.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Li Auto-Aktie: Tesla-Rivale Li Auto kann Auslieferungen im ersten Quartal drastisch steigern

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Rivale aus China steht kurz vor dem Aus

Tesla-Konkurrent NIO: NIOs CFO äußert sich optimistisch hinsichtlich der Konzern-Ziele

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com