NIO Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von NIO

Der NIO-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:57 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 7,66 EUR. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 7,51 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 7,65 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.122 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 206,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.05.2023 auf bis zu 6,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.063,50 CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.900,74 CNY ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.06.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 29.05.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,049 CNY ausweisen wird.

