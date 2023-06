NIO Aktie News: NIO am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel NIO 7,87 EUR

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,9 Prozent auf 7,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 7,73 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 7,65 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 72.263 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2022 markierte das Papier bei 23,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 213,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 6,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 14,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.06.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,51 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.676,47 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.09.2023 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,889 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

