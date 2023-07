NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich NIO

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,85 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,85 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,98 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.443.226 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,73 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,00 USD am 02.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 35,48 Prozent Luft nach unten.

Am 09.06.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,51 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.676,47 CNY im Vergleich zu 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.09.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,820 CNY je NIO-Aktie.

