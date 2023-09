NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Aufschlag

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 10,66 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 10,66 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 10,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,23 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 849.851 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,73 USD) erklomm das Papier am 16.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 7,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 52,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.08.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.771,70 CNY – eine Minderung von 14,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.292,36 CNY eingefahren.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.09.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --9,982 CNY je NIO-Aktie.

