NIO im Blick

NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag im Minus

12.09.25 16:10 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 6,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,20 EUR 0,06 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 6,01 USD abwärts. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,98 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,03 USD. Bisher wurden via New York 1.537.643 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 27,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 49,63 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,35 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,220 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

mehr Analysen