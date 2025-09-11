NIO Aktie News: NIO gewinnt am Abend an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,20 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,20 USD nach oben. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,20 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,03 USD. Bisher wurden heute 4.499.498 NIO-Aktien gehandelt.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 23,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (3,03 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 02.09.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,220 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

