NIO Aktie News: NIO am Donnerstagvormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 8,99 USD.

Die NIO-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 8,99 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 9,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,00 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 29.820 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 44,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 29.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,596 CNY je NIO-Aktie.

