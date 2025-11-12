NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 6,46 USD ab.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 6,46 USD ab. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 6,41 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.842.673 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 19,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Kursverlust von 53,14 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,066 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

