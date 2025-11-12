NIO Aktie News: NIO fällt am Mittwochabend

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 6,47 USD.

Das Papier von NIO befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 6,47 USD ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 6,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,49 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 4.006.321 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 19,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 53,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,63 Mrd. USD gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie.

