NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von NIO

So entwickelt sich NIO

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,7 Prozent auf 7,32 USD ab.

Die NIO-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 7,32 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 7,24 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.796.218 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 16,17 USD markierte der Titel am 05.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 54,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 4,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.12.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.066,55 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,980 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

